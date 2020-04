El Liderazgo requerido para la Post Pandemia se le atribuye principalmente a Abinader y Leonel

SANTO DOMINGO.-Según los resultados de la encuesta realizada por Asisa entre el 13 y el 19 de Abril del 2020, en el contexto de la pandemia, se perfila que la presidencia de la República se decidirá en una segunda vuelta electoral, disputándose la mismaentre Luís Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Leonel Fernández, del partido Fuerza del Pueblo (FP).

Cuando se les pregunta si las elecciones se efectuaran en este momento, Luís Abinader obtendría un 44%, frente a un 29.1% de Leonel Fernández y un 20.4% del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. Llama la atención la tasa de rechazo del candidato del PLD, Gonzalo Castillo, la cual ronda el 65% y la des favorabilidad, alrededordel 60%, mientras que la de Leonel Fernández se coloca con una tasa de rechazo de 28% y la de Luís Abinader en un 18%.

El aumento de la incertidumbre se evidencia en la celebración de las elecciones: 45.7% de los entrevistados indicaron creer que las elecciones se decidirían en una primera vuelta electoral, un 37.1% opinó que la presidencia de la República se decidirá en una segunda vuelta, mientras que el 17.6% respondió que no podría decir en este momento si habrá o no segunda vuelta electoral.

En el contexto de la actual situación, se profundiza además el tono pesimista de la población. El 68% de los entrevistados opinó que el país se encamina en la dirección equivocada y un 60% manifestó desaprobar la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina.

Liderazgo Político para la Post-Pandemia

Los resultados de la encuesta de ASISA en la parte políticahacen pensar que la respuesta del candidato oficialista frente a la crisis del Corona Virus no ha tenido un impacto positivo en su posicionamiento político. Cuando se pregunta cual líderpolítico tiene la mayor capacidad para activar la economía y relanzar al país, Gonzalo Castillo, alcanza un promedio de 2.5, el más bajo de los candidatos, indicando este “una baja capacidad” para liderear la época de la post-pandemia;

La capacidad para reactivar la economía, y retomar el “camino del crecimiento y desarrollo” se evidencia por la valoración que se le atribuye casi en iguales proporciones al ex presidente Leonel Fernández (3.2) y al candidato Luis Abinader (3.3.) reconfigurando así el escenario competitivo con miras a las elecciones del próximo Julio.

Dinámica y Militancia Partidista

La encuesta abarca la declaración de membresía y simpatía hacia los partidos políticos. En este sentido, los resultados de la encuesta ASISA del mes de Abril, arrojan datos similares a mediciones pasadas; el 35% independientes y el 15% miembros.

Con relación a las simpatías partidistas, se visualiza un decremento del porcentaje en la simpatía hacia el partido de gobierno (PLD)registrándose el mas ajo que se ha visto en las diferentes mediciones de ASISA 19% ; El PRM que ocupa el primer lugar con un 31% de simpatía, también experimenta un decremento relativo a mediciones anteriores. La Fuerza del Pueblo se mantiene con un ligero aumento, alcanza en este momento el 12% de las preferencias.

Datos de la encuesta y METODOLOGIA

Para el presente estudio se diseñó una muestra original 1200 encuestas, resultando un total de 1649 encuestas validas recogidas on line y telefónicas utilizando un muestreo probabilístico de número aleatorios y realizando equilibramientos de las principales variables para la selección del sujeto de forma que resultara una muestra representativa de la población de votantes

La muestra fue comparada con datos del ultimo padrón electoral asegurando que no se desvía significativamente en términos de edad, género, nivel socioeconómico, localidad y zona de residencia, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica de la encuesta. De igual manera, en cada pregunta se detallan los datos específicoscorrespondientes a la no respuesta o “No sabe/ No responde”.