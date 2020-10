Donald Trump se recupera a su llegada a la Casa Blanca

EE.UU.-El presidente Donald Trump se recupera satisfactoriamente en la Casa Blanca, luego de abandonar el hospital walter Reed, donde estaba internado por el COVID-19.

Al llegar a la Casa de Gobierno, Trump pidió a los estadounidenses que “no tengan miedo” al coronavirus, y en un gesto desafiante, se quitó el barbijo en un balcón para que le tomaran fotografías.

En medio de una fuerte polémica entre los expertos médicos que aseguran que no es adecuado dar el alta tan pronto a una persona que ha sufrido coronavirus, Trump partió desde el hospital Walter Reed, en Bethesda, en el helicóptero Marine One, rumbo a la Casa Blanca luego de estar internado desde el viernes. Con barbijo, Trump levantó el dedo en señal de que todo estaba bien y no hizo declaraciones.

Pero cuando descendió del helicóptero en el jardín sur de la Casa Blanca, subió las escaleras de la mansión y se paró en el balcón mirando hacia los fotógrafos y las cámaras.



Allí, en un gesto teatral, se quitó el tapabocas para que todos lo retrataran, se lo guardó en el bolsillo y se quedó así un par de minutos con gesto adusto. A pesar de estar aún enfermo, el presidente desafió todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para mostrarse como un guerrero que había superado al virus.