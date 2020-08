Dominicano gana el Premio Trimestral de Liderazgo Comunitario Canadá

SANTO DOMINGO, D.N.- El joven dominicano, Alan Junior Reyes fue galardonado con el Premio Trimestral de Liderazgo Comunitario Canadá, por haberse destacado por sus aportes a la comunidad en ese país y en República Dominicana.

Dicho premio consiste en otorgar un reconocimiento al liderazgo comunitario y cuya máxima distinción se escoge entre miles de candidatos en todo Canadá.

Al ser beneficiado con este reconocimiento, Reyes pasa a competir por el Premio Global del Liderazgo Comunitario en Canadá.

Alan Jr. Reyes es un dominicano nacido en la comunidad de Duvergé y se ha radicado en Montreal, Canadá desde hace 15 años.

Reyes es fundador de Apoyando Juntos y lleva más de 17 años sirviendo a distintas comunidades de República Dominicana y Canadá.

Aquí mensaje íntegro de Alan Jr. Reyes al recibir el premio:

«Quiero anunciar que hoy recibimos la noticia sorpresa de que me han galardonado con el premio The Quarterly Community Leadership Award, auspiciado por el Royal Bank of Canada, (El Premio Trimestral de Liderazgo Comunitario Canadá).

Gracias a Dios. Un honor para mi recibir este reconocimiento que es de todas esas personas valiosas que me acompañan dia a dia en esta labor, a mi familia, por ser motivación diaria, los amo.

A mis hermanos de ULTRAMAR, gracias esto es de ustedes, a cada persona que nos colabora y nos apoya.

A todo mi equipo AFA Montréal, a mi management, ustedes son de gran soporte y apoyo para mi, son mi gran familia de diversas lenguas y fronteras.

A mi gente, gracias por darme la oportunidad de servirles.

(En el contexto actual el anuncio se hizo de manera virtual, y no con una celebración de manera presencial)».