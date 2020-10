VIDEO: Disponen eliminación de seguro internacional y almuerzo para funcionarios del Gabinete de Política Social

View this post on Instagram

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, dispuso este miércoles la eliminación del seguro médico internacional del que disfrutaban los funcionarios de mayor jerarquía de esa institución, como parte de los beneficios a ese segmento de los empleados. Amplíe esta y otras noticias en el link de nuestra biografía. #Noticentro #Funcionarios