Director de UTEPDA dice árboles sembrados en pasada gestión solo figuran en papeles

NEYBA.- El Director de la Unidad Técnica Ejecutora de Los Proyectos de Desarrollo Agroforestales (UTEPDA), Eliferbo Herasme negó en este municipio que en la gestión encabezada por el General Rafael Emilio de Luna Pichirilo se haya sembrado 74 millones de árboles como figura en papeles, sino menos de 30 millones de arbustos.

“La maniobra macabra dice que hay 74 millones, ¿y dónde están los 44?, en el bolsillo; no están en la mano del pobre, donde deberían estar. Lamentablemente, no podemos hacer nada porque ahora se puede alegar que los árboles se murieron. Se los comió la seca”, expresó el funcionario.

Esa situación, a juicio de Herasme, fue el detonante para que los auditores de los proyectos sean desvinculados de la nómina de UTEPDA.

Conspiración.

Frente a los reclamos de brigadistas que a 5 meses del gobierno del Presidente Luis Abinader no han recibido su pago, el incumbente indicó que en diciembre pasado dispuso el pago al personal de trabajo y que entendía que también se había cumplido con las brigadas.

Los argumentos utilizados por el equipo financiero de UTEPDA aparentemente no convencen a su director “eso nunca había pasado en UTEPDA. Si hay un plan macabro del equipo financiero de la gestión pasada que yo deje ahí, se van o ellos o me voy yo. Cuál es la razón de decirme a mí que las brigadas no han cobrado si en tres años no había pasado eso”.

Al prometer el pago lo antes posible de los trabajadores de las brigadas, agregó el director de UTEPDA “hay un plan, por suerte los planes que se hacen contra mí se devuelven porque a mí no me entra ni el diablo yo soy un hombre de Dios”.

Reunión.

Eliferbo Herasme, se reunió con técnicos y líderes de las organizaciones beneficiarias de UTEPDA, en la comunidad El Botado, en la Zona Cafetalera Panzo, donde anunció el mejoramiento de los caminos vecinales y la apertura de otros que son necesarios para la producción.

Entre los que intervinieron en la actividad, figuraron el Director Técnico del Proyecto Agroforestal de Bahoruco, Ramón Emilio Ramírez; el Coordinador interino del Núcleo de Caficultores y Agricultores de La Sierra de Neyba (NUCASNE), Medardo (Antonio) Méndez, así como los técnicos Salvador Feliz y Carlos Rondón.

Por: Faustino Reyes Díaz