VIDEO: Director de CODOPESCA se reúne con representantes del sector pesquero del país

El nuevo director Ejecutivo del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), Carlos José Then Contín, se reunió con directivos de la Asociación Dominicana de Acuicultores (ADOA), para juntos estrechar lazos de cooperación para el relanzamiento del sector pesquero nacional y lograr un progresivo auge y crecimiento en la producción local. Amplíe esta y otras noticias en el link de nuestra biografía. #Noticentro