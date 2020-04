Diputado Luís Henríquez da positivo al coronavirus

SANTO DOMINGO.-El diputado del PLD Luis Manuel Henríquez Beato afirmó que dio positivo a la prueba para detectar el Covid-19.

El diputado por la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, hizo pública la información ón el siguiente mensaje:

“He recibido los resultados de la prueba del covid19 que indica que he dado positivo, por lo que me abstengo al contacto social y me mantendré aislado en mi casa respetando las medidas y orientaciones del ministerio de Salud Pública.

Desde nuestro aislamiento seguiremos trabajando a favor de nuestras comunidades con un equipo voluntario de nuestra oficina de gestión legislativa y a través de nuestras redes sociales mantendremos el contacto con todos ustedes.

Juntos seamos los héroes de nuestra nación, desde nuestra casa seguiremos trabajando”, expresó.

