Diputado Edward Jorge pide revisión de recurso en TSE

El diputado por el PRM y candidato a reelegirse en la provincia Bahoruco, Edward Jorge Gómez “Carburito”, pidió hoy al TSE revisar las actas de votación, que según dice, la presidente de la Junta Municipal de Tamayo, Sobeyda Peña, impidió el reconteo. #PRM #Bahoruco #Noticentro