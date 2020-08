View this post on Instagram

Dictan 18 meses de prisión en la cárcel La Victoria como medida de coerción impuesta por el juez Leomar de la Cruz a Sterlin Francisco Santos, alias El Panadero, imputado de violar y matar a la niña Liz María Sánchez posteriormente lanzar su cadáver al mar Caribe. @patriciapereztv nos tiene los detalles en la emisión estelar de #Noticentro a las 8:00 P.M. #Noticentro #CasoNiñaLizMaría