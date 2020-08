DGA incinera contrabando de 16 millones de unidades de cigarrillos

View this post on Instagram

La Dirección General de Aduanas incinera 16 millones de unidades de cigarrillos de distintas marcas, que ascienden a RD$ 79 millones 134 mil 701. 51 centavos en la evasión de impuestos. Esta mercancía fue incautada durante varios operativos realizados en diversos puntos del país, informó el director general de entidad, Eduardo Sanz Lovatón “Yayo”. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Aduanas