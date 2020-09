Denuncian sabotaje al debate de diputados jóvenes en el Foro Next Educación

SANTO DOMINGO, D.N.- Next Educación escuela de negocios y centro universitario, denuncia el sabotaje que interrumpió el interesante debate de jóvenes diputados de todos los partidos dominicanos en la noche del miércoles 16 de septiembre.

Algunos de los casi mil registrados en la plataforma para seguir el acto, introdujeron deliberadamente distorsiones técnicas para interrumpir la emisión; el sabotaje culminó en la segunda parte del mismo -cuando se tuvo que cortar momentáneamente el acto para emigrar a otro enlace- con interferencias de ruidos y material sensitivo, entre otras. Estas circunstancias afectaron en la emisión tanto al canal de Next Educación.

Es la primera vez que jóvenes diputados de cinco formaciones políticas distintas, recientemente elegidos, conversaban en el marco del Foro Next Educación, un espacio de formación, diálogo y pluralidad que los había convocado. “En República Dominicana se ha producido un cambio de gobierno y de partido en el poder, pero también una ruptura generacional en la política que personalizan, entre otros, nuestros invitados en este encuentro”, destacó en la bienvenida el presidente de Next Educación, doctor Manuel Campo Vidal al saludar a Olfanny Méndez, Omar Fernández, Bolívar Valera, José Horacio Rodriguez y Michelle Ortiz, quién ante la avalancha de participantes, no pudo entrar en la emisión.

El diálogo, moderado por José Torres, discurrió por la vía del respeto y el entendimiento entre partidos distintos. “Esa pluralidad y el mensaje de futuro esperanzador que se puso de manifiesto, molesta a quienes sabotearon el acto en una actitud anti democrática inadmisible”, publicó Next Educación en sus redes.

Hoy mismo, el Foro Next emitirá Íntegramente en abierto el debate de ayer.