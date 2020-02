View this post on Instagram

El presidente Danilo Medina recibió a la misión de observadores electorales de la OEA. El presidente de la República Dominicana estuvo acompañado por MontalvoFranco, ministro de la presidencia, y del consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darìo Espinal y junto a ellos, y como parte de la misión de la OEA: Francisco Guerrero, Gerardo de Icaza, Araceli Azuara, Brenda Santamaría, Cristóbal Fernández, Francisco Perez Walker. #RDDecide2020