Colegio Médico pide a Danilo Medina tomar medidas urgentes para evitar el colapso sanitario

SANTO DOMINGO.-El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, solicitó al presidente Danilo Medina tomar medidas urgentes ante el avance de la pandemia del COVID- 19 en el país, y así evitar el colapso del sistema sanitario.

“El Presidente de la República debe actuar de manera urgente y no cruzarse de brazos. El Colegio Médico Dominicano le solicitó a inicio de esta semana retomar el estado de emergencia e intervenir en algunas provincias como Santo Domingo, Santiago y otras zonas afectadas por la pandemia” expresó el doctor Suero en una nota de prensa.

Consideró como penoso que los enfermos tarden entre tres y cuatro semanas para hacerse una prueba PCR que determine si tienen COVID-19 o no. “Los pacientes luchan por un espacio en las abarrotadas UCI. Muchas personas están muriendo y la epidemia sigue avanzando a pasos gigantescos. Hay un grito nacional con toda esta problemática. No podemos seguir de brazos cruzados. La economía no puede estar por encima de la vida de ningún dominicano” .