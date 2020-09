CODOPESCA y SOS Ambiente RD unidos hacia la preservación de la pesca sostenible

SANTO DOMINGO, D.N.- El Director Ejecutivo del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), Carlos José Then y Ariel Sing presidente y miembro fundador de la organización SOS Ambiente RD, sostuvieron un acercamiento para juntos trabajar a favor de la preservación del medio ambiente y la pesca sostenible.

Ambos representantes mostraron su preocupación y disposición para poner en práctica una serie de estrategias orientadas a mantener la población de las especies marinas en niveles óptimos, para garantizar la supervivencia respetando el entorno natural.

Se comprometieron a reforzar técnicas de pesca que no ejercen un impacto negativo sobre los demás habitantes del ecosistema y que aquellos productos del mar tanto provenientes de la pesca como de granjas puedan mantener o incrementar su producción en el futuro, sin afectar en forma negativa a los ecosistemas de los cuales se extraen.

El director de CODOPESCA, Carlos José Then, se comprometió en llevar a cabo una gestión amigable a la conservación del medioambiente en su estado más natural posible, y reforzar las técnicas de pesca no destructivas, evitando la devastación de los fondos marinos, sobreexplotación de especies y pesca no selectiva.

Otro de los puntos tratados en dicha reunión fue el tema de las vedas, para que se respete el periodo definido con el fin de proteger a las diversas especies de peces durante su época y lugares de reproducción.

SOS Ambiente RD es un colectivo de personas unidas por su preocupación por el medio ambiente natural de la República Dominicana (RD), que de manera voluntaria y sin afiliación política, empresarial ni de ninguna índole, aportan con los medios a su alcance para incidir en la conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad del país.