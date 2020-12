Celebraran primer festival de cine feminista en España

MADRID ESPAÑA.- CONOFEST – International (Short) Film Festival es el primer festival balear de cine de corta duración escrito y/o dirigido por mujeres que abarca contenido multicultural, nace con la vocación de servir de plataforma de exhibición, formación, apoyo y difusión de las mujeres cineastas y de sus trabajos dentro del sector cinematográfico, ofreciéndoles al mismo tiempo actividades anuales y continuas.

El festival se celebrará del 17 al 21 de diciembre, los 15 trabajos seleccionados de directoras y guionistas de diferentes nacionalidades podrán verse online a través de la plataforma digital de contenidos audiovisuales Mujeres de cine.

El lema de esta edición CONOFEST – International (Short) Film Festival 2020 es Cono is in da house, ya que Conofest quiere hacer llegar el talento de las creadoras al mayor público posible, poniendo en primer plano los valores de empatía, equidad, tolerancia, confianza y compromiso.

La programación del festival incluye 15 películas de realizadoras y guionistas internacionales, entre las que se incluyen por primera vez tres películas inéditas en España, Período, de la directora Danissa Angulo, GNT de Sara Hirner & Rosemary Vásquez-Brown y Fatiya de Marion Dessigne.

Además del estreno exclusivo online de Control de Ann Perelló y Running Home de Michelle-Andrea Girouard. También contaremos con la presencia de dos directoras galardonadas con premios Goya: Carla Simón que participa con la película Después también y Carlota Pereda con There Will Be Monsters. Otro de nuestros cortometrajes, A la carta, dirigido Javier Marco y con guión de Belén Sánchez-Arévalo acaba de entrar en la shortlist de los Premios Goya. El resto de los títulos completan una programación que muestra la diversidad cultural y/o étnica de sus creadoras y la variedad de propuestas narrativas.