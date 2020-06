CDP condena agresión contra reportero Sandy Familia del Grupo Telemicro

SANTO DOMINGO, D.N.- El Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) condenó la agresión de que fue objeto el periodista Sandy Familia, corresponsal del Grupo Telemicro en la provincia Elías Piña por parte de simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El hecho ocurrió momento en Familia cubría las incidencias del acto de apoyo de la Asociación de Cafetaleros del municipio Juan Santiago de esa provincia al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Mercedes Castillo, presidenta del CDP, dijo que el periodista Sandy Familia le informó que en medio de la referida actividad del domingo, se aparecieron perremeistas a oponerse a que la Asociación respaldara al candidato del PLD, porque, según ellos, esa entidad no podía politizarse.

Luego cuando el periodista procedió a grabar la acción de los manifestantes, que la emprendieron en su contra, insultándolo con varios calificativos, entre ellos, de ser periodista del gobierno, intento de arrebato de cámara, a la cual se le afectó el lente con el forcejeo y amenaza con pistola en mano.

Sandy, comunicó a la presidenta del Colegio que sus padres y novia están muy preocupados por lo que le pueda pasar, y que él también teme por su vida, por el prejuicio que tienen la gente del PRM contra su persona. “Porque trabajo como encargado de relaciones públicas de la Dirección Regional de Educación y entienden que por eso, no cubro bien su fuente como profesional del periodismo”.

“No me invitan a sus actividades, no me atrevo a ir, temo por mi integridad física, no quiero ser otro mártir de la prensa”; afirmó el periodista al CDP.

Dijo que pondrá una querella hoy contra el regidor del PRM, Hipólito Encarnación (alias Martínez), Manuel Montero Bocio, Samarys de la Cruz y Ronald de la Cruz, a quienes acusa de ser los responsables de la agresión.