Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez cumple hoy sus 84 años

SANTO DOMINGO.- El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez arribó este sábado a sus 84 años.

En un audiovisual el sacerdote agradece a todas las personas que a lo largo de su vida le han servido deseando salud y paz para todos.

«Quiero saludar a tantos amigos y personas que a lo largo de mi vida como persona y sacerdote, pues yo me he sentido muy servido por tantas personas. Por consiguiente, siempre pido mucho al Señor por ellos que les de salud, paz a todos los que me han servido y ayudado. Gracias a todos», expresó López Rodríguez.

Tras su renuncia como arzobispo de Santo Domingo en 2016, López Rodríguez, de 82 años, se ha mostrado muy poco en espacios públicos lo que ha generado muchas especulaciones acerca de sus quebrantos de salud.