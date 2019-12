View this post on Instagram

Cámara de seguridad muestra el momento en que un joven camina lentamente, saca un arma de fuego y le dispara a otro que estaba reunido anoche con varios amigos en las afueras de un bar en El Ensanche Luperón en el Distrito Nacional. Hasta el momento se desconoce el motivo del hecho y las condiciones de la víctima. #Noticentro #DelincuenciaRD #Disparos #Bar