Ayuntamiento SDE abre las puertas laborales a personas con discapacidad 

SANTO DOMINGO ESTE.- La inclusión no es solo una palabra en el Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE). Es una realidad, y es por ello que quienes se desplacen por los pasillos y oficinas de esta institución, sin mucho esfuerzo y sin someterse a una búsqueda tediosa, se pueden topar con esta circunstancia que favorece a muchos de los que una parte de la sociedad no les da oportunidad.



De ahí que esas personas en situación de discapacidad tengan una participación viva en los distintos departamentos. Una persona con discapacidad visual, un individuo con discapacidad física, por ejemplo, tienen sus funciones a diario y la desempeñan de manera normal.



Así es que para dar fiel cumplimiento a la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, que establece la inclusión al mercado laboral en las instituciones públicas, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), nombró una cantidad numerosa de personas con discapacidad en las diferentes direcciones.



“Yo trabajo aquí y mis compañeros me tratan como a todos los demás, no sufro ninguna discriminación. Me siento muy agradecida de la oportunidad brindada por el alcalde Manuel Jiménez, ya que en varias ocasiones me fue negado el derecho a trabajar”, expresó Rosaury Féliz Carvajal, quien se mostraba visiblemente emocionada.



Féliz Carvajal, quien trabaja en la Dirección de Jurídica como abogada, aseguró en el pasado empresas públicas y privadas le negaban la oportunidad de trabajo por ser de muy baja estatura.



Mientras José Miguel Camilo, que trabaja en la Dirección de Comunicaciones y a quien le faltan los dos brazos, dijo que labora en un ambiente de paz y tranquilidad, sin ninguna discriminación.



“Aquí me desenvuelvo muy bien. Soy un periodista. No tengo Ningún impedimento, y debo decir que Jiménez ha pasado de la teoría a los hechos para apoyar a las personas como nosotros”, expresó Camilo mientras se dedicaba a buscar varias informaciones en su celular, con una habilidad que asombra a muchos.



Por su lado, Arcade Arias García que se desempeña como cocinera en el despacho de la vicealcaldía, y que tiene una discapacidad física, agradeció la oportunidad brindada por la institución.



Me agrada mucho que se nos haya tomado en cuenta en esta gestión. También nosotras somos personas que podemos hacer cosas y servirles a los demás, expresó Arias García mientras realizaba sus labores cotidianas.



En esa tesitura se expresó el abogado Manuel Mercedes Polanco, quien dijo sentirse complacido con la actitud tomada por la alcaldía de incluirlo en el mercado laboral, y lo calificó como un hecho que demuestra bondad y humildad por parte del alcalde Manuel Jiménez. A este abogado del Ayuntamiento, le falta un brazo.



“Acá nos han acogido con igualdad y sin discriminación. Es digno de celebrar y agradecer que nos incluyan como trabajadores en este Ayuntamiento. Les exhorto a las demás instituciones tanto públicas como privadas a cumplir con la ley dándoles la cuota a personas con discapacidad”, expresó Zoila Estrella, empleada de la Dirección de Jurídica y a quien la meningitis le distorsionó (dobló) una pierna y un brazo.



Manuel Jiménez, alcalde SDE, tiene una filosofía muy clara respecto a la participación de este tipo de personas. “Aquí no hay minusválidos. Aquí hay personas en situación de discapacidad; y tienen las puertas abiertas para hacer aportes sustanciales para beneficio de los munícipes. Aquí todo el mundo es igual, cada quien aporta, las personas con discapacidad han encontrado un espacio, y se les ofrece un trabajo digno”, apuntó el edil.



La discapacidad física no ha sido un obstáculo para que decenas de personas realicen sus labores en el cabildo de SDE, de manera eficiente y comprometida con la transparencia de la institución, en esto coinciden la mayoría de directores de departamentos del ASDE.



En ese sentido, Nilda Alaniz, directora de Comunicación, afirma que ella como ser humano y como profesional se siente satisfecha de que en la actual gestión municipal y en la Dirección bajo su jurisdicción, haya una persona con discapacidad física, y que pueda ella dar testimonio de que trabaja de manera eficiente. “Es un compromiso, darle trabajo y visibilidad a gente que ha sufrido mucho rechazo y discriminación cuando trata de conseguir un trabajo”, afirma Alaniz.





“Personas con discapacidad visual, auditiva, motora, psicosocial o intelectual, todos caben en el ASDE”, dijo la directora de Comunicación.



La disposición de establecer una cuota laboral para personas con discapacidad, está contenida en el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica No. 5-13 sobre Discapacidad, que fue promulgado mediante el decreto No. 363-16.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, el 7 % (708,597 personas) de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad.