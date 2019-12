Ayuntamiento Municipal de Cotuí realiza operativos contra vendedores ambulantes

View this post on Instagram

Agentes Policiales y municipales realizaron un amplio operativo en la Calle María Trinidad Sánchez del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez contra los vendedores ambulantes que obstaculizan las aceras, y quienes a la vez, venden de manera irregular. Según expresó una fuente del Cabildo, la medida fue tomada tras las quejas presentadas por los dueños de los comercios de esa zona comercial de Cotui, quienes se quejaron que pese a que ellos pagan sus impuestos, estas personas que en su mayoría son de nacionalidad haitiana y que no pagan impuestos, obstruyen el libre tránsito del peatón afectando sus ventas. #Noticentro #Desalojo #Cotuí #Operativos #VendedoresAmbulantes