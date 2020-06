Aseguran prórroga estado de emergencia sería golpe mortal para quiebra de sectores  

SANTO DOMINGO, D.N.- El director político del Sector Externo Luis Abinader (Ola), German Robles, aseguró que extender el Estado de Emergencia en el país representaría exacerbar la ola de despidos y agravar la quiebra de importantes sectores de la economía nacional.

Recordó que, a pesar de la reapertura de actividades económicas en fases, en el país todavía hay más un de millón de dominicanos que no ha podido ser reinsertado a sus labores, siendo esta una de las razones por las que considera que no se debe extender el Estado de Emergencia.

“El país vive una incertidumbre porque no sabe qué pasará con el millón de ciudadanos suspendidos en sus trabajos que ven reducida su capacidad económica, no saben cómo pagarán el alquiler de sus casas, el colegio de sus hijos y los préstamos bancarios, pero lo peor es que el Gobierno utiliza toda esa desgracia como herramienta política para no cumplir su responsabilidad, dijo Germán Robles.

Manifestó que para lo único que ha servido el estado de emergencia, especialmente en la última prórroga que concluye el próximo 13 de junio, es para beneficiar al candidato del oficialismo, “a quien el gobierno ha dejado el protagonismo para que destaque con la asistencia social y entrega de ayudas con recursos públicos”.

El joven político entiende que el Gobierno no ha presentado políticas concretas para solucionar la crisis económica y social que vive el país, y que, ante la falta de respuestas y planificación pretende acrecentar mediante la extensión del Estado de Emergencia el sufrimiento del pueblo.

German Robles calificó de indolente a este Gobierno por no tomar en cuenta el sufrimiento de los padres y madres de familia, así como de la clase trabadora y que esa es una de las razones por las que se hace necesario un cambio, justo como lo representa el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

Ruta solidaria en el Este del país

El joven político destacó la labor del doctor Santiago Hazim, quien realizó un recorrido este fin de semana por la región Este del país, en provincias como La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, zonas en las que fueron juramentados decenas de nuevos movimientos en apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader y miles de nuevos simpatizantes.

Explicó que Ola Sector Externo sigue llevando la mano amiga de la ruta solidaria, haciendo donaciones de insumos y alimentos para socorro de los más necesitados en todo el país.

Dijo que a todo esto se efectuaron operativos de entrega de insumos directos a la población en el Distrito Nacional en los sectores El Caliche, La 41 en Cristo Rey, Respaldo Kennedy y el Ensanche Quisqueya.

Germán Robles aseguró que los operativos de ayuda continuarán en beneficio de todos los dominicanos, sin importar bandería política.