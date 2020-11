ASDE explica brigada con pala mecánica tocó muro que ya estaba erosionado

SANTO DOMINGO ESTE.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) explicó que el derrumbe que se produjo en el llamado “Muro de la Vergüenza”, ubicado en Villa Duarte, en el que resultaron afectados cuatro vehículos, se produjo cuando una brigada de la Dirección de Aseo Urbano realizaba trabajos correspondientes a la recogida basura y una pala mecánica tocó el muro que ya se encontraba erosionado, colapsando parte de éste dos horas y medias después.

«El muro no colapsó en el momento que la pala mecánica lo tocó, sino horas después, y nuestros obreros ya no se encontraban en el lugar, lo que significa que no teníamos las informaciones hasta este momento”, enfatizó la institución. Aclaró que ese tipo de “pala mecánica se utiliza cuando se va a trabajar en áreas que presentan gran cúmulo de basura para poder agilizar las labores”, dijeron las autoridades municipales.

El Ayuntamiento lamentó el incidente en el que por suerte no hubo víctimas, y en el que también resultó parcialmente con daños una vivienda.

Destacó el ASDE que inmediatamente se enteró, se dirigió a la zona del derrumbe para llevar a cabo un descenso y determinar los daños y las medidas a tomar para evitar que sucedieran situaciones a lamentar o que pudiesen afectar a los munícipes.

Según se informó desde hace tiempo el muro está erosionándose y derrumbándose, por lo que los aguaceros de los últimos días empeoraron su situación, precipitando su caída.

El muro, construido en el año 1992 para la Celebración del V Centenario del “Descubrimiento de América”, se observa en total deterioro y ha presentado derrumbes en otras ocasiones debido a su mala condición.