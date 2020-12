Asaltan a Yiyo Sarante y lo despojan de 500 mil pesos en efectivo

SANTO DOMINGO, D.N.- El salsero Yiyo Sarante informó este miércoles que fue víctima de un asalto donde lo despojaron de 500, 000 pesos en efectivo y prendas valoradas en más de 1,000,000 de pesos, así como su teléfono celular.

El artista explicó que el hecho ocurrió cuando visitaba una obra en construcción que está realizando en la avenida España, próximo a Zutros y Pitbull Autodetailling.

Precisó en su cuenta de Instagram que el hecho ocurrió cuando dos individuos con mascarilla, un folder y pistola apuntaron tanto a él como a su padre y a los obreros.

“Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente no es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento”, indicó Sarante.

Pidió al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta, Raquel Peña; la Policía Nacional y a la Procuraduría ayudarle a dar con el paradero de los malhechores