Apresan conductor que transitaba en vía contraria de forma temeraria y chocó a otro conductor

Fue apresado y en las próximas horas será sometido a la justicia el conductor de una camioneta, que tuvo una colisión con otro chófer cuando transitaba de forma temeraria y en vía contraria en el elevado del Kilómetro 11 de la Autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste. Así lo informó este sábado el director de la Dirección General de Tránsito y Transporte terrestre General de brigada Ernesto Rafael Rodríguez García. Amplía más detalles en el enlace de la biografías. #Noticentro #Digesett #QuédateEnCasaConNoticentro #NoticentroFinDeSemana