Apoderado legal de ANA denuncia irregularidades de procedimientos en la aprobación aeropuerto de Bávaro

SANTO DOMINGO, D.N.- El abogado Bartolomé Pujals, apoderado legal de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), denunció las irregularidades, anomalías y violación de procedimientos en la aprobación del proyecto del aeropuerto Internacional de Bávaro.

Dijo que el grupo Abrisa no cuentan con la autorización del uso de suelo ni los permisos municipales y la licencia ambiental está bajo cuestionamiento por los daños que el proyecto causará a los acuíferos, a la fauna y a la flora en la zona.

Señaló que la licencia al aeropuerto Internacional de Bávaro no cumplió con ningunos de los permisos ambientales, y que no tiene la no objeción del ayuntamiento de Higuey.

Sostuvo que sometieron ante el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un recurso para que declare la lesividad del permiso ambiental a la terminal de Bávaro, en el este del país. “De manera regular fue expedida la licencia en el marco de la transición gubernamental al Grupo Abrisa”, expresó el jurista.

Expuso que una licencia ambiental que por el tipo de proyecto, conforme lo que establece la ley y el reglamento para le expedición de este tipo de licencia ambiental por la magnitud, por el impacto al Medio Ambiente, está categorizado como un proyecto categoría A.

Agregó que la licencia ambiental al aeropuerto Internacional de Bávaro la aprobaron a la carrera aunque el procedimiento establece 190 días para ese permiso, y ellos la aprobaron el 17 día.

Según Pujals, en las transiciones se toman medidas “estrambóticas”.

Manifestó que esas decisiones se califican en Derecho Administrativo como autorizaciones “express o de media noche”.

Pujals y Jaime Rodríguez, también abogado involucrado en el proceso que ha revelado las irregularidades, coinciden en que si realmente estamos cambiando el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe revocar la licencia ambiental al proyecto del aeropuerto de Bávaro.

El abogado espera ahora la decisión del Ministerio de Medio Ambiente para continuar con el siguiente paso.