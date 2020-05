Alertan mascarillas de tela o esponja no protegen contra el Covid-19

SANTO DOMINGO, D.N.- El Consejo Nacional de Importadores de Mascarillas informó que las mascarillas de tela y esponja no protegen (0%) contra el Coronavirus, por cuanto alertan a la población informando que las únicas que protegen son las mascarillas Quirúrgicas (3 Capas) y las KN95 (5 Capas) dado que cumplen con los protocolos y regulaciones necesarios de la FDA de Estados Unidos.

En un comunicado informaron que según una investigación hecha por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, el Coronavirus tiene solamente 129 nanómetros de diámetro por cuanto se filtra por los resquicios que deja una mascarilla casera de tela o esponja no importa la cantidad de capas que tenga “Recomendamos Mascarillas Quirúrgicas y las Mascarillas KN95 , las cuales tienen de 3 a cinco capas, pero al mismo tiempo también los respiradores FFP3 y FFP2 N95 certificados por 3M”, informaron.

Asimismo, destacaron que la mascarilla N95 es la más recomendada pues según el Proyecto Hipócrates, cuenta con un noventa y cinco por ciento de protección contra el virus, y un cien por ciento contra bacterias, polvo y polen.

De igual forma dijeron que las mascarillas de Carbón Activo sólo protegen en un 10% de la pandemia y que tampoco cuentan con las certificaciones de la FDA.

El Consejo de Importadores de Mascarillas hizo un llamado a las autoridades para que al igual que como se controlan los medicamentos, la venta de las mascarillas sea igualmente regulada ya que las mismas deben tener los requerimientos de protección médica con la finalidad de que protejan contra el Coronavirus.

Informaron además que constituye un peligro que las personas usen mascarillas de tela pues a su juicio no basta con simplemente cubrirse la cara y nariz para proteger a los demás y así mismos de posibles contagios, cuando la realidad es que si la mascarilla no es quirúrgica, es lo mismo que no tener nada.