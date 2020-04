Alcalde de SDO inicia primer operativo de limpieza

SANTO DOMINGO OESTE.- El nuevo alcalde del municipio Santo Domingo Oeste José Andújar, inicio este sábado su primera acción comunitaria realizando una jornada de fumigación, limpieza en los principales sectores del municipio.

Previo a eso, hizo un llamado al pueblo dominicano en mantener la Fe en Dios, que es una de las mejores maneras de luchar contra el coronavirus.

Andújar, inicia este sábado su primera jornada en favor de su comunidad, se dirigió primero a su personal de apoyo y administrativo pidiéndoles paciencia, “que nosotros todos juntos vamos a llevar esto adelante. Pidanle a Dios, vamos hacer cadenas de oración, por que solamente con una buena oración se consiguen las cosas».

Agregó, «que el mundo esta arrodillado ante esta pandemia, y ya no importa buen vehículo, ya no importa dinero, ya no importa buena ropa, por que usted tiene buena ropa, no se la puede, poner por que no puede salir, tiene buen vehículo y lo puede montar por que no puede salir», puntualizó.

Continuó «que lo único importante sobre esta tierra es tener temor de Dios y pedirle que nos proteja, rogarle que a él que se acabe de una vez y por todas esta pandemia».

El nuevo alcalde de Herrera hablo en estos términos previo del inicio de una jornada de fumigación, limpieza en los principales sectores del municipio.

El nuevo edil que tiene menos de 24 horas en el cargo hizo un llamado a los presentes a mantener el distanciamiento de un metro de distancia cada persona para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.