Alcalde SDN reitera llamado a respetar y preservar los espacios públicos

SANTO DOMINGO, D.N.- El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, alertó a los munícipes de esa demarcación a que respeten los espacios públicos porque no se permitirá que unos pocos se adueñen de lo que pertenece a todos los ciudadanos, y dejó claro que desde la Alcaldía se procederá contra todas las construcciones y personas que estén ocupando esos espacios.

Reiteró que todo aquel que esté ocupando los espacios públicos será quitado sin importar las circunstancias, ya que el pueblo de Santo Domingo Norte lo eligió para que haga las cosas bien, y dijo que eso es lo que hará sin importar quienes sean perjudicados por las medidas que se adopten en favor de la mayoría.

“Yo no voy a caer en desgracia por nadie. Que lo sepan los que votaron por mí y los que no votaron, vamos a hacer las cosas bien, porque el que lo haga mal me va a tener de frente. Yo prefiero durar cuatro años haciéndolo bien y no 28 haciéndolo mal”, precisó el alcalde al momento de demoler una pared que obstaculizaba la acera.

Guzmán también pidió a quienes están construyendo en el municipio ponerse al día con las documentaciones necesarias, ya que brigadas de la dirección de Planeamiento Urbano y Espacios Públicos, realizarán operativos por todo el municipio para identificar las anomalías por violación a las normas, y procederán con el desmantelamiento de las mismas, previo a una notificación a los propietarios.

La Alcaldía procederá para rescatar los espacios públicos que han sido ocupados, para facilitar el libre tránsito de los peatones, mientras que realizan operativos contra los invasores de terrenos.