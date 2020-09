Afirman RD registra menos casos de lepra gracias a ejecución Atención Primaria

SANTO DOMINGO, D.N.- El Patronato de Lucha Contra la Lepra y, su órgano ejecutor, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP) informaron que el Coronavirus (Covid-19) no ha afectado la atención que se les ofrece a los pacientes con esa enfermedad.

El presidente del patronato Donato Peña Mirabal felicitó a todo el equipo técnico del Instituto por el arduo trabajo que vienen realizando y les animó a no desmayar frente a la actual situación sanitaria. De igual forma llamó a la población a mantener un chequeo de prevención a propósito de ser “Septiembre, Mes, Lucha Contra la Lepra”.

El director general del IDCP, doctor Víctor Pou Soares destacó que el hecho de que la organización ejecute la Atención Primaria en dermatología, “nos ha permitido mantener controlado la enfermedad de la lepra como un problema de salud pública y ese es un logro que se mantiene gracias a la labor que realizan todo el equipo del instituto. Y es justo en septiembre, que nos llegó el momento de reinventarnos y buscar alternativas sostenibles que nos permitan captar nuevas ayudas para preservar los logros alcanzados y que podamos pasar a la siguiente etapa, la eliminación”.

Pou Soares explicó que debido a la pandemia se hicieron los aprestos de lugar para que los pacientes continúen recibiendo los tratamientos.

ecordó que la institución es la responsable del Programa Nacional de Lucha Contra la Lepra.

El doctor Juan Periche Fernández, director del Programa Nacional de Lepra, puntualizó que al cierre del año 2019 se registraron 175 nuevos casos de la “enfermedad bajo control indicando que el país sigue estando por debajo de los parámetros establecidos por los Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la cual establece que en la República Dominicana tiene una tasa de prevalencia de 0.33 por diez mil habitantes. Esos pacientes que fueron diagnosticados tempranamente ya se les proporcionan medicamentos de manera gratuita”.

El responsable del programa recordó que la ventaja de un diagnóstico temprano busca evitar las complicaciones tales como las discapacidades. Preciso que la lepra es una enfermedad infecciosa crónica que se trata y se cura.

Indicó que además de producir erupciones en la piel daña las terminaciones nerviosas y puede presentarse en un individuo de diferentes maneras tanto de la forma más severa denominada lepra lepromatosa.

xplicó que lo ante mencionado es aquella que tienen una gran cantidad de lesiones y gran parte de la piel afectada.

La otra es, la lepra tuberculoide, continúan el especialista donde el paciente solo tiene una lesión o erupción, siendo en ambos casos la pérdida de sensibilidad lo que alerta y hace sospechar que la persona padece la enfermedad.

Recomendó a la ciudadanía que ante cualquier erupción en la piel acuda al médico preferiblemente un dermatólogo pero si esa lesión no le pica, no le molesta, no le arde y además de eso cuando se la toca no se siente bien los dedos es muy probable que sea lepra y es más urgente que vaya a cualquiera de las sucursales del Instituto Dermatológico, porque es el único centro que tienen los recurso para prestarle asistencia y tratamientos gratuitos, “somos los únicos que tenemos el recurso del diagnóstico rápido y el tratamiento gratis”.