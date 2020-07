BASC Dominicana afirma negocios replantean prioridades para no colapsar en la crisis

SANTO DOMINGO, R.D.- El capítulo en el país de la Business Alliance for Secure Commerce (BASC Dominicana) eligió, este miércoles, a su nueva junta directiva para el período 2020-2022, presidida por July de la Cruz, quien afirmó que “vivimos uno de los mayores retos que esta generación ha enfrentado en términos de salud y seguridad, obligándonos a replantear las prioridades de los negocios para no colapsar ante esta crisis, de los cuales un alto porcentaje no tuvo otra opción que cerrar sus puertas”.

De la Cruz, quien ocupará esta posición por un segundo período consecutivo, enfatizó al encabezar la asamblea efectuada vía remota, que continuará fortaleciendo la certificación en seguridad que otorga ese organismo mundial e impulsará sus estándares en consonancia con las regulaciones internacionales y las tendencias en el comercio con el esfuerzo de los sectores públicos y privados.

Al hablar ante la membresía local de BASC, su reelecta presidenta dijo que la continuidad de los negocios, la resiliencia organizacional y corporativa, los riesgos y la contaminación han adquirido una relevancia exponencial en los últimos meses, y que la implementación de certificaciones voluntarias como BASC y OEA ayudan a ser más competitivos, mitigan riesgos de actividades ilícitas en la cadena de suministro y aumentan la eficiencia cuando se unen esfuerzos de instituciones estatales y particulares en los procesos de importación y exportación.

La nueva junta directiva de BASC

Junto a De la Cruz, que se desempeña además como directora administrativa del puerto DP World Caucedo, integrarán la nueva junta directiva de BASC los vicepresidentes William Malamud, de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) y Armando Rivas, de Haina International Terminals (HIT), y como secretario Carlos Saillant, de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), además de Presidente del Comité de Certificación del capítulo.

Asimismo, Horacio Lomba, de Consorcio Cítrico Dominicano (CCD) fue reelecto como vicesecretario de la directiva; Riccardo Seravalle, del Parque Industrial Itabo (PIISA) tesorero; José Torres, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), vice-tesorero; son vocales Ivelisse Quéliz, de la empresa Gerdau Metaldom; José Miguel Vega, de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y Erik Alma, de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), y como comisaria de cuentas Lucile Houellemont, de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC).

El comité de certificación está integrado además por la planta de auditores de certificación BASC licenciados, Omar Castellanos como vicepresidente; Horario Lomba, representante en la junta directiva y Ramón Medina como secretario. El mismo tiene como objetivo contribuir a la transparencia en el proceso de validación para la afiliación, certificación o desvinculación de las empresas BASC.