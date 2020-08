ADP revela que el COVID-19 ha matado a 40 profesores

SANTO DOMINGO.-El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores(ADP), Rafael Feliz, revela que la crisis sanitaria generada por el COVID19 ha matado a 40 educadores en la República Dominicana.



La crisis producida por el coronavirus ha generado profundos daños al sistema educativo, hasta el punto el año escolar 2020-2012 no podrá iniciar el 24 de agosto como fue programado por las autoridades debido a que todavía no han acordado el método que será utilizado, entre virtual, presencial o combinado.



El dirigente del gremio de profesores dijo que no está de acuerdo que el año escolar se suspenda para comenzar en enero, “explicó que se hace necesario que se tomen todas las medidas desde el ministerio de Educación se haga de manera virtual y los estudiantes no pierdan el año escolar.



El secretario general de la (ADP) se expresó en esos términos al intervenir en el popular programa la Opción de la Tarde, transmitido por Independencia FM.



“El Estado tiene que programar las horas de los apagones de manera estricta para garantizar energía eléctrica a los estudiantes y el desarrollo de la clase”. Razonó el profesor Rafael Feliz.



Vamos iniciar el año escolar en medio de una crisis sumamente compleja, todo el mundo va comenzar el año con serios problemas, y en medio de esa crisis hay que ser creativo, no dejar los muchachos sin ninguna orientación, sino que a través de distintos medios podamos irlo orientando, apuntó el veterano educador.

Feliz, miembro destacado de la (ADP), exhortó al Gobierno buscar los dos millones de computadoras para los estudiantes, además de la conexión a internet con un acuerdo con todas las compañías telefónicas.