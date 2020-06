A partir de mañana Intrant retoma servicios de licencias

SANTO DOMINGO.-El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), informó que a partir de este miércoles 17 de junio serán reanudados los servicios de expedición y renovación de licencias de conducir en todas las oficinas del territorio nacional, con excepción de la provincia La Romana, la cual estará cerrada a partir del lunes 22 y solo atenderá a los usuarios que tengan cita previa hasta el viernes 19 de junio.

Las opciones de servicio disponibles son renovación de la licencia de en todas las categorías, duplicado por pérdida o deterioro, emisión de carné de aprendizaje, emisión de licencias en todas sus categorías y cambio de categorías y para evitar las aglomeraciones el ciudadano debe solicitar su turno de acceso al servicio a través de la página web www.intrant.gob.do

Las oficinas brindarán el servicio a partir del miércoles 17 de junio de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional, mientras que en Multicentroc Churchill estará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en Esta etapa son la sede de licencias en la avenida Tiradentes y las regionales de Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Azua, San Juan de la Maguana, Higüey y Barahona.