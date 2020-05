Matan joven de un disparo en el rostro en Arenoso San Francisco Macorís

View this post on Instagram

República Dominicana recibió, a través de una cooperación especial del gobierno de los Estados Unidos, una donación de 2 mil kits de materiales antiepidémicos de parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para combatir el COVID-19. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Covid19 #NoticentroFinDeSemana