VIDEO: 14 partidos de oposición convocan a marcha por la democracia tras boicot en elecciones

catorce partidos de oposición informaron hoy que este próximo domingo 23 realizarán una marcha por la democracia a las 9 de la mañana desde la avenida 27 de febrero con Núñez de Cáceres hasta la Plaza de la Bandera. El vocero de la agrupación, Luis Miguel De Camps, sostuvo que que estan a la espera de que los responsables del boicot de las pasadas elecciones, salgan a relucir. Todos los detalles a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #Oposición #Marcha #Boicot #RDDECIDE2020